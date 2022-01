Davide e Miriana, un momento di riflessione apre nuovi scenari (Di lunedì 31 gennaio 2022) Davide Silvestri e Miriana Trevisan riflettono sul loro percorso all’interno del hot di Cinecittà. Ecco cos’è emerso Davide e Miriana, dopo aver dedicato un po’ della loro mattinata all’attività fisica, riflettono sulla loro permanenza all’interno della Casa. Entrambi dicono di aver proseguito il loro percorso agendo sempre con la propria testa, evitando di cadere nelle trappole della convivenza e di lasciarsi influenzare dal giudizio degli altri. “Io ho sempre avuto le mie idee sulla base di ciò che succede” – dichiara Davide. I due, dopo questa considerazione, riflettono sui messaggi che sono riusciti a trasmettere durante i mesi di permanenza on casa:“Mi auguro di aver portato bellezza” – afferma Mirina. “Spero che davanti a tant cose negative siano state mostrate anche quelle positive, pure e ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 31 gennaio 2022)Silvestri eTrevisan riflettono sul loro percorso all’interno del hot di Cinecittà. Ecco cos’è emerso, dopo aver dedicato un po’ della loro mattinata all’attività fisica, riflettono sulla loro permanenza all’interno della Casa. Entrambi dicono di aver proseguito il loro percorso agendo sempre con la propria testa, evitando di cadere nelle trappole della convivenza e di lasciarsi influenzare dal giudizio degli altri. “Io ho sempre avuto le mie idee sulla base di ciò che succede” – dichiara. I due, dopo questa considerazione, riflettono sui messaggi che sono riusciti a trasmettere durante i mesi di permanenza on casa:“Mi auguro di aver portato bellezza” – afferma Mirina. “Spero che davanti a tant cose negative siano state mostrate anche quelle positive, pure e ...

Advertising

pacebl : @zia_ivy @alfosignorini Se allora vogliono mettere le cose in chiaro non citino solo Miriana, ma anche Zorzi lo sco… - IltuttologoLS : RT @blackmbar: Criticate che Jessica e soleil si sono avvicinate ma Jessica con chi deve stare con Miriana e Company che sparlano dalla mat… - FRANCESCOASROM7 : @21browncrew Miriana Sta Solamente Rosicando Perché Lei È Stata Già Avvertita Che Sole Arriverà In Finale Ma Non Ri… - grandevip6 : RT @Soleilcentrica: Parlano di sophie e alessandro Miriana: Si avvicinano a lei (soleil) e cambiano in peggio (gesto di caduta), anche davi… - sara_saretta___ : A me la gente che sta facendo un overparty a barù perché in un ipotetica catena salverebbe Davide mi fa ridere....m… -