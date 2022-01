Covid, Speranza “Vaccini decisivi per contrastare Omicron” (Di lunedì 31 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha partecipato in videoconferenza, al G7 dei ministri della Salute. “Anche nel confronto con gli altri Paesi è emerso l'impatto decisivo delle vaccinazioni nel ridurre le ospedalizzazioni e le conseguenze più gravi della diffusione della variante Omicron – ha detto Speranza -. E' fondamentale mantenere un approccio il più possibile coordinato tra i Paesi del G7 e a livello internazionale. La priorità è aumentare ancora le coperture vaccinali con prime dosi e richiami”.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Salute, Roberto, ha partecipato in videoconferenza, al G7 dei ministri della Salute. “Anche nel confronto con gli altri Paesi è emerso l'impatto decisivo delle vaccinazioni nel ridurre le ospedalizzazioni e le conseguenze più gravi della diffusione della variante– ha detto-. E' fondamentale mantenere un approccio il più possibile coordinato tra i Paesi del G7 e a livello internazionale. La priorità è aumentare ancora le coperture vaccinali con prime dosi e richiami”.(ITALPRESS).

