Conte litiga con Di Maio e fa l’occhiolino a Di Battista (Di lunedì 31 gennaio 2022) La partita del Colle ha visto tutti sconfitti. Non tanto per il nome scelto, alla fine, ma per le modalità che hanno portato alla rielezione di Sergio Mattarella. Tanti partiti hanno fatto e stanno facendo i propri conti all’interno. Alcune coalizione sono esplose, alcuni movimenti sono implosi. E se sulla situazione nel centrodestra, con le liti tra Lega e Fratelli d’Italia, è stato già detto e scritto molto, le condizioni in cui versa il MoVimento 5 Stelle dopo la corsa al Quirinale sembra essere ancora più grave. E le tensioni tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte sono esplose provocando ire e accuse. Di Maio-Conte, lo scontro nel M5S sulle trattative per il Quirinale “Se Di Maio parla di fallimento, se Di Maio ha delle posizioni le chiarirà perché lui era in cabina di regia, come ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) La partita del Colle ha visto tutti sconfitti. Non tanto per il nome scelto, alla fine, ma per le modalità che hanno portato alla rielezione di Sergio Mattarella. Tanti partiti hanno fatto e stanno facendo i propri conti all’interno. Alcune coalizione sono esplose, alcuni movimenti sono implosi. E se sulla situazione nel centrodestra, con le liti tra Lega e Fratelli d’Italia, è stato già detto e scritto molto, le condizioni in cui versa il MoVimento 5 Stelle dopo la corsa al Quirinale sembra essere ancora più grave. E le tensioni tra Luigi Die Giuseppesono esplose provocando ire e accuse. Di, lo scontro nel M5S sulle trattative per il Quirinale “Se Diparla di fallimento, se Diha delle posizioni le chiarirà perché lui era in cabina di regia, come ...

Advertising

neXtquotidiano : #Conte litiga con #DiMaio e fa l’occhiolino a #DiBattista - ITALIAVIVA10 : Pagelle Quirinale Conte 2 (in confusione totale, fallisce sia su Frattini sia su Belloni, in più Di Maio minaccia s… - Gerry_1965 : @erretti42 No. D'altronde, com'è ormai ovvio, non ci si aspetti nulla da un partito che litiga sugli aggettivi. Di… - flaviaschwarz42 : @Adnkronos .....I bambini 'il biscotto é mio perché l'ho visto prima io!.... A Di Maio 'piccolo non si litiga per u… - MariaCastiell14 : #Portaaporta mammamia ma cosa si sta ascoltando...Conte prima litiga con Salvini e poi fa patti ..ma che schifo ?? -