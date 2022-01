CIV Superbike, prime (fantastiche) pieghe per Mattia Pasini con la Ducati - News (Di lunedì 31 gennaio 2022) Sin dallo scorso Natale, la notizia ha fatto parlare tutti gli addetti ai lavori : Mattia Pasini è in predicato di CIV Superbike , serie che lo vedrebbe al via con una Ducati Panigale V4 R, preparata ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 31 gennaio 2022) Sin dallo scorso Natale, la notizia ha fatto parlare tutti gli addetti ai lavori :è in predicato di CIV, serie che lo vedrebbe al via con unaPanigale V4 R, preparata ...

SSP300, Davide Conte al via con Kawasaki: "Sarà dura, ma sono pronto" - News ... visto che arrivando dal CIV conosco bene solo il Misano World Circuit Marco Simoncelli, ma credo ... arrivando in Supersport e, chissà, magari anche in Superbike prima o poi Per adesso, però, è meglio ...

SBK, Valencia: Mattia Pasini debutta sulla Ducati V4 rincorrendo il Mondiale SBK: VIDEO + FOTOGALLERY - Il pilota romagnolo ha svolto oltre 100 tornate tra sabato e domenica in vista del debutto nel CIV con il team Broncos ...

