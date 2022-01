Centrodestra | Meloni | ' Fi scelga se stare con noi o con centrosinistra'

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Forza Italia deve decidere se vuole essere un valore aggiunto del, o se vuole avere un rapporto privilegiato con il. Perchè non si possono fare contemporaneamente entrambe le cose". Lo dice Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, in un'intervista a 'La Verità'. "Purtroppo, la debolezza dimostrata dalin occasione dell'elezione del Presidente della Repubblica -aggiunge la leader di Fdi- nasce, in buona parte, proprio dalla poca convinzione di Forza Italia. Ed è paradossale anche questo, visto che la vicenda si è aperta con la nostra disponibilità a sostenere lealmente Silvio Berlusconi".

Advertising

pietroraffa : Giornalista:'Con Berlusconi e Salvini siete ancora alleati?' Meloni:'In questo momento no'. La guerra interna al… - Adnkronos : #Meloni: 'Il #centrodestra va rifondato da capo'. - petergomezblog : Quirinale, Meloni: “Centrodestra da rifondare, da oggi lavoro a questo. Salvini non mi ha ancora spiegato perché ab… - SamaRosa70 : RT @AzzurraBarbuto: Salvini ha già tradito la coalizione quando si è alleato con il M5s scippando al centrodestra la chance di governare. T… - GiancarloChimie : RT @AzzurraBarbuto: Salvini ha già tradito la coalizione quando si è alleato con il M5s scippando al centrodestra la chance di governare. T… -

Ultime Notizie dalla rete : Centrodestra Meloni

... perché il'polverizzato in Parlamento resta maggioranza nel Paese'. 'In questo momento non siamo alleati né con FI né con la Lega', dice la, perché hanno 'preferito l'alleanza ...Sul contrasto tra l'anima sovranista e quella popolare, ha aggiunto: ' Giorgiaha rifatto la destra di questo Paese. Per rifare iloccorrono anche altre sensibilità che nell'...“Giorgia Meloni ha ottimamente rifatto la destra del Paese, non il centrodestra. Per rifarlo occorre Giorgia Meloni, occorrono Matteo Salvini, i partiti d’area del Ppe, i liberali, tutta una serie di ...“Sì. Il centrodestra non c’è più, ha detto Meloni. E non è che i Cinque Stelle siano messi meglio. Saranno mesi di cantieri all’interno dei vari schieramenti politici. Ma è prematuro immaginare che ...