Calciatore del Verona sceglie la maglia numero 88. Gli ultras di estrema destra: «Un omaggio a Hitler, onore a te» (Di lunedì 31 gennaio 2022) La decisione del Calciatore Mateusz Praszelik di indossare la maglia numero 88 ha scatenato le reazioni di alcuni ultras di estrema destra dell’Hellas Verona, che l’hanno interpretata come un riferimento nostalgico a Hitler. Negli ambienti neonazisti, il numero 88 rappresenta la ripetizione dell’ottava lettera dell’alfabeto – la “h” – e quindi un rimando alla formula «heil Hitler». «onore», «Mi sei già simpatico», hanno scritto alcuni degli ultras sui social rivolgendosi al centrocampista, che oggi ha fatto il suo primo allenamento con la squadra veronese. In realtà, le cose non starebbero così. La scelta del 21enne, prelevato dal Legia Varsavia, non avrebbe nulla a che vedere con ... Leggi su open.online (Di lunedì 31 gennaio 2022) La decisione delMateusz Praszelik di indossare la88 ha scatenato le reazioni di alcunididell’Hellas, che l’hanno interpretata come un riferimento nostalgico a. Negli ambienti neonazisti, il88 rappresenta la ripetizione dell’ottava lettera dell’alfabeto – la “h” – e quindi un rimando alla formula «heil». «», «Mi sei già simpatico», hanno scritto alcuni deglisui social rivolgendosi al centrocampista, che oggi ha fatto il suo primo allenamento con la squadra veronese. In realtà, le cose non starebbero così. La scelta del 21enne, prelevato dal Legia Varsavia, non avrebbe nulla a che vedere con ...

TorinoFC_1906 : ?? | UFFICIALE Samuele Ricci è un calciatore del TORO ???? ?? - _Morik92_ : Su #Nandez, la trattativa è in stand-by per la formula (#Juve vuole il diritto, #Cagliari l'obbligo), per valutazio… - BresciaOfficial : Behrami è un nuovo calciatore del Brescia. Benvenuto Valon! ???? #Behrami #SerieBKT #Forzabrescia?????? - jerryscottismo : @F4Fake2 @emilianoavanti Io mi ricordo di tutto, ti sto dicendo che in ogni caso si sono accordati ed è un fatto. N… - Zio_Trump_ : RT @AxlGuidato: 42) L'attacante del Shrewsbury Ryan Bowman viene trattato con il defibrillatore durante una partita. 43) Il portiere di cal… -