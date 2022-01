Alessandro Basciano sbotta contro Delia: “Sono stanco della tua messinscena” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Alessandro Basciano ieri sera ha sbottato in malo modo contro Delia Duran. Già, mal disposto dopo la scenata di gelosia di Sophie sabato notte, il ragazzo non ha retto ieri. Scopriamo cos’è accaduto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6. La gelosia di Sophie Sabato notte durante la serata di alcool e balli sexy in piscina di Delia, Sophie Codegoni si è resa conto che Alessandro avrebbe indugiato troppo lo sguardo sulla donna e si sarebbe leccato le dita. Così si è arrabbiata tantissimo con il fidanzato e lui è letteralmente caduto dalle nuvole. “Che io possa morire in questo momento, io stavo facendo i c***i miei, l’unica cosa che ho fatto: mi Sono permesso di girarmi verso Sole e le ho detto:-oh ma che c***o sta facendo ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 31 gennaio 2022)ieri sera hato in malo modoDuran. Già, mal disposto dopo la scenata di gelosia di Sophie sabato notte, il ragazzo non ha retto ieri. Scopriamo cos’è accaduto all’internocasa del Grande Fratello Vip 6. La gelosia di Sophie Sabato notte durante la serata di alcool e balli sexy in piscina di, Sophie Codegoni si è resa conto cheavrebbe indugiato troppo lo sguardo sulla donna e si sarebbe leccato le dita. Così si è arrabbiata tantissimo con il fidanzato e lui è letteralmente caduto dalle nuvole. “Che io possa morire in questo momento, io stavo facendo i c***i miei, l’unica cosa che ho fatto: mipermesso di girarmi verso Sole e le ho detto:-oh ma che c***o sta facendo ...

