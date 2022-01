31 Gennaio 1982 | la tripletta di Virdis nel 4-0 sull’Avellino

(Di lunedì 31 gennaio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Andrea Gioia) “Travolta dalla Juve la difesa record dell’Avellino” Era una delle partite decisive nel campionato che conduceva al Mondiale spagnolo. La seconda di un girone di ritorno che si preannunciava infuocato, scandito dalla sfida tra la cannibale Juventus trapattoniana e la sorprendente Fiorentina marcata De Sisti. Il Comunale di Torino, quel giorno, si mostrava in una insolita veste primaverile, con un clima asciutto e piacevole. Di fronte ai bianconeri l’Avellino di Vinicio, squadra rivelazione che aveva saputo chiudere il girone d’andata al quinto posto. I ragazzi del mister brasiliano erano lo spauracchio del campionato, grazie ad un portiere rivelazione e ad una difesa impenetrabile, dura, arcigna, capace di incassare appena 6 reti in 16 partite, due in meno della stessa Juventus. Tutti si chiedevano se Zoff e compagni fossero stati in grado di ...

