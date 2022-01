Viterbese-Pescara oggi in tv | data | orario e streaming girone B Serie C 2021 2022

(Di domenica 30 gennaio 2022) Grande attesa per il fischio d’inizio di, match della ventiquattresima giornata delB di. Il fischio d’inizio è in programma alle 14:30 di domenica 30 gennaio. La partita potrà essere seguita in diretta su Sky Sport (253, 484 dt) oltre che su Eleven Sports, piattaformache detiene i diritti. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo su Sky ed Eleven Sports. Laè ultima in classifica e cerca punti salvezza per continuare a sperare. Ilè quinto in classifica. SportFace.

Contro illascenderà in campo di nuovo con il 4 - 3 - 3. 'Al posto di Pavlev sarà impiegato Semenzato' ha confermato il tecnico....Parma - Crotone Vicenza - Alessandria SERIE C 12.30 Cesena - Olbia 14.30 Paganese - Bari Lucchese - Ancona Matelica Imolese - Teramo Reggiana - Siena Virtus Entella - Modena17.30 ...Data, orario e come vedere in tv e streaming di Viterbese-Pescara, match del girone B di Serie C 2021/2022: diretta su Eleven Sports ...Risultati Serie C oggi, domenica 30 gennaio 2022: classifiche dei gironi B e C e diretta gol live score delle partite della 24^ giornata in programma.