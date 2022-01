UFFICIALE Kasius è un nuovo calciatore del Bologna | il comunicato

(Di domenica 30 gennaio 2022) Ilha ufficializzato l’arrivo in rossoblù del terzinoAttraverso una nota, ilhal’arrivo in rossoblù del terzino. IL– «IlFc 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal F.C. Utrecht il diritto alle prestazioni sportive del difensore Denso. Quintodei Paesi Bassi della storia delè un laterale di piede destro classe 2002 reduce da tre stagioni in Eerste Divisie (la seconda serie olandese), nelle quali si è messo in luce benché giovanissimo per impostazione fisica, corsa, capacità di cross, presenza costante nelle trame offensive e feeling col gol. Dopo avere ...

Advertising

manuhellt : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @BfcOfficialPage, ufficiale l'arrivo di #Kasius - ItalianSerieA : RT @LAROMA24: Calciomercato, ufficiale: Kasius è un nuovo giocatore del Bologna (FOTO) #AsRoma - LAROMA24 : Calciomercato, ufficiale: Kasius è un nuovo giocatore del Bologna (FOTO) #AsRoma - bologna_sport : #calciomercato Ufficiale l'arrivo di Kasius al Bologna - pasqualinipatri : CALCIOMERCATO LIVE | Torino, arriva Ricci dall’Empoli. Éderson alla Salernitana, Kasius al Bologna… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Kasius

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il Bologna ha ufficializzato l'arrivo in rossoblù del terzinoAttraverso una nota, il Bologna ha comunicato l'arrivo in rossoblù del terzino. IL COMUNICATO - "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal F. C. ...... oggi è arrivato l'annunciodella Salernitana riguardante il tesseramento di Federico ... Secondo quanto rivelato da Tele Radio Stereo, i giallorossi avrebbero messo nel mirino Denso, ...Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, il Bologna sarebbe in chiusura per l'acquisto del terzino sinistro olandese Denso Kasius ...Sono in corso gli ultimissimi giorni di calciomercato. La sessione invernale terminerà domani, sono ore calde per tutte le squadre di Serie A. Di seguito le novità in arrivo dai quotidiani e non solo ...