Turris, Caneo: “Alto livello giocato? Ormai non mi stupisco più. Ci prendiamo gusto” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il tecnico della Turris Caneo è pienamente soddisfatto del successo per 2-0 contro il Picerno, che vale l'aggancio all'Avellino e Monopoli nel girone C Leggi su mediagol (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il tecnico dellaè pienamente soddisfatto del successo per 2-0 contro il Picerno, che vale l'aggancio all'Avellino e Monopoli nel girone C

