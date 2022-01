Torino, in arrivo Gatti: c’è l’accordo con il Frosinone (Di domenica 30 gennaio 2022) Il Torino punta deciso su Federico Gatti, difensore centrale in forza al Frosinone: ecco l’offerta per lui Un club di Serie A sta spingendo con grande convinzione per provare ad assicurarsi subito Federico Gatti, giovane difensore che si sta mettendo in mostra con la maglia del Frosinone. Si tratta del Torino che, secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe vicino alla chiusura dell’operazione. Accordo raggiunto con il Frosinone sulla base di un trasferimento a titolo definitivo a circa dieci milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 30 gennaio 2022) Ilpunta deciso su Federico, difensore centrale in forza al: ecco l’offerta per lui Un club di Serie A sta spingendo con grande convinzione per provare ad assicurarsi subito Federico, giovane difensore che si sta mettendo in mostra con la maglia del. Si tratta delche, secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe vicino alla chiusura dell’operazione. Accordo raggiunto con ilsulla base di un trasferimento a titolo definitivo a circa dieci milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

