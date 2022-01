Advertising

LotiratureClub : Gli italiani che si lamentano del tifo australiano sono gli stessi che si gasavano per lo show di quel pagliaccio d… - ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Lorenzo #Sonego ????, TDS n.4, avrà un BYE al primo turno del torneo di #Cordoba ed esordirà contro il vincente del match tr… - zazoomblog : Sonego n.4 del seeding a Cordoba Giannessi esce nelle qualificazioni - #Sonego #seeding #Cordoba #Giannessi - livetennisit : ATP 250 Cordoba: Il Tabellone Principale. Lorenzo Sonego n.4 del seeding con bye all’esordio - sportface2016 : Il tabellone del #CordobaOpen2022: #Schwartzman guida il seeding, presenti #Thiem e #Sonego -

Ultime Notizie dalla rete : Sonego del

L'argentino Diego Schwartzman è il favoritoseeding, seguito da Dominic Thiem e Cristian Garin. L'unico tennista italiano presente è Lorenzo, che avrà un bye al primo turno. MONTEPREMI ...Giorgi eal terzo turno, seppure con qualche rimpianto per il torinese contro Kecmanovic. Ma ... dove non avevamo mai visto sventolare il tricolore al livello di semifinalesingolare. Se ...CORDOBA (ARGENTINA) (ITALPRESS) - Lorenzo Sonego è il quarto favorito del seeding al "Cordoba Open", Atp 250 con 538.160 dollari di montepremi in svolgimento sulla terra rossa del Predio del Polo Depo ...In Argentina Lorenzo affronterà al secondo turno il vincente di Rune-Carballes Baena. Dominic torna sul circuito dopo sei mesi di assenza ...