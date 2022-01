Ricordate i Neri per caso? Cosa fanno oggi i membri del gruppo (Di domenica 30 gennaio 2022) I Neri per caso, Cosa fanno oggi i membri del popolare gruppo musicale italiano. Scopriamo tutte le tappe della loro carriera artistica. I Neri per caso sono un gruppo musicale emerso nel 1995, con la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Le Ragazze. Il gruppo a cappella, composto da cantanti salernitani, vinse a Sanremo nella categoria delle nuove proposte, portando una ventata di grande novità nel panorama musicale italiano. Il gruppo si è distinto sin dall’inizio per le esibizioni senza l’accompagnamento di strumenti musicali. I Neri per caso, il noto gruppo musicale (via social)I ... Leggi su vesuvius (Di domenica 30 gennaio 2022) Iperdel popolaremusicale italiano. Scopriamo tutte le tappe della loro carriera artistica. Ipersono unmusicale emerso nel 1995, con la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Le Ragazze. Ila cappella, composto da cantanti salernitani, vinse a Sanremo nella categoria delle nuove proposte, portando una ventata di grande novità nel panorama musicale italiano. Ilsi è distinto sin dall’inizio per le esibizioni senza l’accompagnamento di strumenti musicali. Iper, il notomusicale (via social)I ...

