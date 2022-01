Quirinale, Salvini: riflettere su chi interessato al progetto (Di domenica 30 gennaio 2022) Nei prossimi giorni Matteo Salvini convocherà il Consiglio federale della Lega. All'ordine del giorno, anche una 'profonda riflessione sul centrodestra' dopo quanto successo nella rielezione di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 30 gennaio 2022) Nei prossimi giorni Matteoconvocherà il Consiglio federale della Lega. All'ordine del giorno, anche una 'profonda riflessione sul centrodestra' dopo quanto successo nella rielezione di ...

Advertising

lorepregliasco : Nella evidente sconfitta di tutto il sistema politico, un epilogo positivo per Letta, con luci e ombre per Meloni,… - lorepregliasco : Salvini apre al Mattarella bis. Secondo me sarebbe una sconfitta del sistema politico, ma più che altro il risulta… - ilriformista : Anche i Dem erano d'accordo (di @aldotorchiaro) #Belloni #Salvini #Conte #Letta #Quirinale #Mattarella - SoniaLaVera : RT @ultimora_pol: Nei prossimi giorni Matteo #Salvini convocherà il Consiglio Federale della #Lega|ID Si avvierà la riflessione sul centro-… - gitokko : RT @marioadinolfi: Leggo Salvini chiedere “una nuova fase” per il governo, mi metto paura. Se con Draghi premier e Mattarella al Quirinale… -