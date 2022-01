Per la stampa estera Mattarella è il “guardrail della democrazia” (Di domenica 30 gennaio 2022) AGI - La notizia della rielezione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella appare nelle homepage di tutte le principali testate internazionali, anche se non fra le prime notizie in apertura. Tutti sottolineano una scelta nel segno della stabilità dopo una settimana di caos e divisioni fra i partiti politici e qualcuno cita lo stesso Mattarella che ha accettato “nell'interesse della nazione”, ricordandone l'età e la precedente dichiarata intenzione di ritirarsi. Il New York Times lo definisce il “guardrail” della "oscillante" democrazia italiana. After chaotic back-room negotiations, Italian lawmakers said Saturday that they had reached a consensus to keep the status quo in place and would ask the country's current ... Leggi su agi (Di domenica 30 gennaio 2022) AGI - La notiziarielezione del presidenteRepubblica Sergioappare nelle homepage di tutte le principali testate internazionali, anche se non fra le prime notizie in apertura. Tutti sottolineano una scelta nel segnostabilità dopo una settimana di caos e divisioni fra i partiti politici e qualcuno cita lo stessoche ha accettato “nell'interessenazione”, ricordandone l'età e la precedente dichiarata intenzione di ritirarsi. Il New York Times lo definisce il “"oscillante"italiana. After chaotic back-room negotiations, Italian lawmakers said Saturday that they had reached a consensus to keep the status quo in place and would ask the country's current ...

