Nordcorea lancia missile | raggiunti i 2mila km di altezza

(Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) - La Corea del Nord hato una medio raggio che ha raggiunto un'altitudine dichilometri volando per 800 chilometri verso il mare aperto. Lo rivelano i vertici militari della Corea del Sud sottolineando che Pyongyang con questo test ha infranto la moratoria autoimposta sui test di missili a medio e lungo raggio. Ilto oggi è quello a più lunga gittata dal 2017, in quella che appare una rottura della moratoria successivamente annunciata dallo stesso regime. Immediate sono arrivate le condanne di Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone. E' la settima volta che Pyongyang testa unnel mese di gennaio. Quello testato oggi appare unbalistico a medio raggio. Salito ad un'di ...