Mondiali cross negli Stati Uniti | ' Superman' Pidcock fa un assolo

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Mondiale di cicloaveva una sola vera star al via e questa non ha tradito. Il britannico Thomasaveva messo da tempo nel mirino la prova di Fayetteville, Arkansas,, e ha ...

Il Mondiale di ciclocross aveva una sola vera star al via e questa non ha tradito. Il britannico Thomas Pidcock aveva messo da tempo nel mirino la prova di Fayetteville, Arkansas, Stati Uniti, e ha ......nel massimo circuito mondiale che vede al via alcuni dei grandi protagonisti del mondo del. L'... agli eritrei Habtom Samuel e Merhawi Mebrahtu, terzo e quarto aiunder 20 sui 3000 metri.Storia doveva essere e storia è stata. Nell'ultima gara della rassegna iridata, Tom Pidcock si è laureato Campione del Mondo a Fayetteville, con una prestazione da dominatore. Gli è sostanzialmente ba ...Era la Nazionale più attesa in questa categoria ed è arrivata una strepitosa tripletta. L'Olanda lascia le briciole alle avversarie nella prova under 23 al femminile dei Mondiali di ciclocross in cors ...