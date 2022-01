Milan | Fikayo Tomori vuole esserci sabato | parte la rincorsa

Advertising

PianetaMilan : @acmilan , @fikayotomori_ vuole esserci sabato: parte la rincorsa #ACMilan #Milan #SempreMilan #Tomori - hjh_Nico : RT @LoJamesiano: io dormo sonni tranquilli fin quando Rafael Leao, Fikayo Tomori e Sandro Tonali sono giocatori del Milan - LoJamesiano : io dormo sonni tranquilli fin quando Rafael Leao, Fikayo Tomori e Sandro Tonali sono giocatori del Milan - ROSSONERO_98 : @StefanoScardin2 @AlfredoPedulla Ma è riferito al Milan? No perché pagare 50 milioni i ragazzi della primavera il M… - sportli26181512 : Milan, prosegue senza intoppi (né forzature) il recupero di Tomori: Tuttosport - Prosegue senza intoppi - ma anche… -

... ma Pioli spera nei recuperi per il derby contro l'InterTesta al campo in casa. La squadra ... in questi giorni, sono chiaramente puntate su Zlatan Ibrahimovic eTomori. Il difensore, ...Stefano Pioli al momento non può contare sulla presenza di tre giocatori chiave, rossoneri che rappresentano in parte la grande forza di questo. Parliamo ovviamente diTomori, Zlatan ...Dopo l'infortunio al menisco, Fikayo Tomori sta continuando a lavorare duramente per recuperare il prima possibile. Secondo quanto riportato dalla ...Si avvicina il derby del 5 febbraio ed il Milan cerca di recuperare alcune pedine importanti per affrontarlo al meglio della condizione.