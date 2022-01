LIVE Ciclocross, Mondiali 2022 in DIRETTA: Tom Pidcock è campione del mondo! Show del britannico che regola Van der Haar e Iserbyt. (Di domenica 30 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:32 Lars Van der Haar beffa Iserbyt per il secondo posto! Quarto podio iridato per il neerlandese. Prima volta nei primi 3 per il belga. 22:31 TOM Pidcock VINCE! IL britannico È campione DEL MONDO ED ESULTA COME SUPERMAN! 22:30 Pidcock dà spettacolo! Regala al pubblico anche delle acrobazie sui salti! 22:29 Ultimo passaggio sulla scalinata per Pidcock! 22:27 Ormai la storia è vicinissima! Pidcock sta per diventare il primo campione del mondo britannico della storia del Ciclocross! 22:26 Van der Haar e Iserbyt hanno fatto il vuoto sugli inseguitori, mettendo oltre 15? su Vanthourenhout e ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:32 Lars Van derbeffaper il secondo posto! Quarto podio iridato per il neerlandese. Prima volta nei primi 3 per il belga. 22:31 TOMVINCE! ILDEL MONDO ED ESULTA COME SUPERMAN! 22:30dà spettacolo! Regala al pubblico anche delle acrobazie sui salti! 22:29 Ultimo passaggio sulla scalinata per! 22:27 Ormai la storia è vicinissima!sta per diventare il primodel mondodella storia del! 22:26 Van derhanno fatto il vuoto sugli inseguitori, mettendo oltre 15? su Vanthourenhout e ...

