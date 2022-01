La Uefa: signor Ancelotti non può allenare, le mancano 15 ore di aggiornamento professionale (Di domenica 30 gennaio 2022) È la rivincita dei signor Rossi d’Italia, di tutti quei professionisti che per lo sfortuna sono costretti dalla legge ad aderire a un ordine professionale: che si tratti di avvocati, commercialisti, architetti, giornalisti, ingegneri. Le ore di aggiornamento professionale. Lo prevede la legge. In molti sono costretti ad assentarsi dal lavoro, quindi a perdere soldi, per partecipare a questi corsi. In tanti li maledicono. Ma, attenti, la Uefa ci dice che non siamo soli a questo mondo. Nella nostra condizione c’è ancora un signore che si chiama Carlo Ancelotti. Lui di professione fa l’allenatore. La Uefa a fine dicembre gli ha fatto sapere che non ha ottemperato ai suoi doveri, non ha partecipato alle 15 ore di aggiornamento ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 30 gennaio 2022) È la rivincita deiRossi d’Italia, di tutti quei professionisti che per lo sfortuna sono costretti dalla legge ad aderire a un ordine: che si tratti di avvocati, commercialisti, architetti, giornalisti, ingegneri. Le ore di. Lo prevede la legge. In molti sono costretti ad assentarsi dal lavoro, quindi a perdere soldi, per partecipare a questi corsi. In tanti li maledicono. Ma, attenti, laci dice che non siamo soli a questo mondo. Nella nostra condizione c’è ancora une che si chiama Carlo. Lui di professione fa l’allenatore. Laa fine dicembre gli ha fatto sapere che non ha ottemperato ai suoi doveri, non ha partecipato alle 15 ore di...

