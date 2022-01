Juve senza freni: ecco Zakaria (Di domenica 30 gennaio 2022) Particolarmente attiva la dirigenza bianconera in questa sessione invernale di mercato. Dopo il colpo alla Viola con Dusan Vlahovic, mette a segno un altro colpo di spessore: per la mediana del campo ecco Zakaria, la Juve fa sul serio sono chiari gli obbiettivi. La Juve fa sul serio: Zakaria come centrale Un centrale. Un centrocampista dinamico che possa all’esigenza cambiare modulo qualora fosse necessario. Dotato di fisicità, resistenza e forza mentale, caratteristiche non proprie, ovviamente, di ogni calciatore esistente. Questo è il profilo di Denis Zakaria. Da stasera a Torino per le visite mediche, pronto per lui un contratto fino al 2026 per il quale la Juve ha versato nelle casse del Borussia Moenchengladbach 5 milioni più 3 di bonus. Solamente qualche ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 30 gennaio 2022) Particolarmente attiva la dirigenza bianconera in questa sessione invernale di mercato. Dopo il colpo alla Viola con Dusan Vlahovic, mette a segno un altro colpo di spessore: per la mediana del campo, lafa sul serio sono chiari gli obbiettivi. Lafa sul serio:come centrale Un centrale. Un centrocampista dinamico che possa all’esigenza cambiare modulo qualora fosse necessario. Dotato di fisicità, resistenza e forza mentale, caratteristiche non proprie, ovviamente, di ogni calciatore esistente. Questo è il profilo di Denis. Da stasera a Torino per le visite mediche, pronto per lui un contratto fino al 2026 per il quale laha versato nelle casse del Borussia Moenchengladbach 5 milioni più 3 di bonus. Solamente qualche ...

