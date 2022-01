Intervista a Loretta Goggi e speciale Sanremo a Domenica IN (Di domenica 30 gennaio 2022) Il 30 gennaio torna il talk “Tutti passi per Sanremo” con Giovanna Civitillo in collegamento dall’Ariston con Ron, Shel Shapiro e Bobby Solo ROMA – In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, Domenica 30 gennaio, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la ventesima puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento. L’attrice, amatissima dal pubblico, Loretta Goggi sarà in studio per una lunga Intervista tra vita, carriera e progetti. Spazio alla musica, a pochi giorni dalla partenza del ‘Festival di Sanremo 2022’ torna il talk ‘Tutti pazzi per Sanremo’ che vede un parterre ricco di ospiti e star della musica italiana; tra questi Ron già vincitore di un’edizione del Festival con la canzone “Vorrei ... Leggi su lopinionista (Di domenica 30 gennaio 2022) Il 30 gennaio torna il talk “Tutti passi per” con Giovanna Civitillo in collegamento dall’Ariston con Ron, Shel Shapiro e Bobby Solo ROMA – In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma,30 gennaio, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la ventesima puntata di ‘In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento. L’attrice, amatissima dal pubblico,sarà in studio per una lungatra vita, carriera e progetti. Spazio alla musica, a pochi giorni dalla partenza del ‘Festival di2022’ torna il talk ‘Tutti pazzi per’ che vede un parterre ricco di ospiti e star della musica italiana; tra questi Ron già vincitore di un’edizione del Festival con la canzone “Vorrei ...

