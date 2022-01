Inter, Inzaghi è guarito dal Covid: domani torna in campo (Di domenica 30 gennaio 2022) L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è guarito dal Covid ed è pronto ad allenare i nerazzurri in vista del derby Arrivano buone notizie per Simone Inzaghi e l’Inter. Il tecnico piacentino è risultato negativo all’ultimo tampone e dunque può dirsi guarito dal Covid-19 che lo aveva bloccato nell’ultima settimana. Come appreso da Internews24.com, Inzaghi domani tornerà ad Appiano Gentile per guidare la squadra in allenamento e iniziare così a preparare il fondamentale derby di sabato pomeriggio a San Siro contro il Milan. Inzaghi era risultato positivo al coronavirus lunedì scorso. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 30 gennaio 2022) L’allenatore dell’Simonedaled è pronto ad allenare i nerazzurri in vista del derby Arrivano buone notizie per Simonee l’. Il tecnico piacentino è risultato negativo all’ultimo tampone e dunque può dirsidal-19 che lo aveva bloccato nell’ultima settimana. Come appreso danews24.com,tornerà ad Appiano Gentile per guidare la squadra in allenamento e iniziare così a preparare il fondamentale derby di sabato pomeriggio a San Siro contro il Milan.era risultato positivo al coronavirus lunedì scorso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Inter : ?? | COMUNICATO Simone Inzaghi è risultato positivo ad un tampone di controllo effettuato in data odierna ?? - Inter : ?? | VITTORIA ?? La gioia di mister Simone Inzaghi e dei suoi ragazzi #InterVenezia #FORZAINTER ???? - AlfredoPedulla : #Inter: #Inzaghi gradisce #Caicedo, nessuna chance per #Zaza. Vertice forse martedì per una valutazione completa.… - ItalianSerieA : RT @CalcioNews24: Buone notizie per l'#Inter - Gazzetta_it : Inzaghi guarito dal Covid, al derby ci sarà #Inter -