Il Vaccino universale proteggerà da tutte le varianti: ecco i tempi (Di domenica 30 gennaio 2022) L’efficacia del Vaccino è progressivamente diminuita con la variante Omicron, tant’è che la comunità scientifica ha ritenuto necessario l’introduzione del cosiddetto booster, cioè la terza dose a distanza di 4 mesi dalla seconda. Prima di consolidare questa tesi, i provvedimenti normativi si sono affannosamente inseguiti tra ripensamenti e contraddizioni. E’ noto che i vaccini siano progettati per riconoscere Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di domenica 30 gennaio 2022) L’efficacia delè progressivamente diminuita con la variante Omicron, tant’è che la comunità scientifica ha ritenuto necessario l’introduzione del cosiddetto booster, cioè la terza dose a distanza di 4 mesi dalla seconda. Prima di consolidare questa tesi, i provvedimenti normativi si sono affannosamente inseguiti tra ripensamenti e contraddizioni. E’ noto che i vaccini siano progettati per riconoscere Il Blog di Giò.

Advertising

SkyTG24 : #Covid19, si lavora a un vaccino universale contro varianti e nuovi virus: il punto - Marilenapas : RT @SkyTG24: Varie ricerche condotte negli Stati Uniti puntano alla creazione di un #farmaco capace di neutralizzare non solo i ceppi dell'… - infoitsalute : COVID: verso un Vaccino universale contro le varianti. Tutto quello che c'è da sapere - zettai_Ari : RT @malo_servizio: “creazione di un farmaco capace di neutralizzare non solo i ceppi dell'infezione già in circolazione, ma anche quelli ch… - aishyte : @luigiluccarini Ovvio. Notizie di Ba2 dal Sudafrica. Evusheld autorizzato è in produzione massiva. Esercito america… -