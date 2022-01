(Di domenica 30 gennaio 2022) Il giornalistanon è più ricoverato insubito nei giorni scorsi a causa di un attacco cardiaco. I medici dell’ospedale Misericordia di Grosseto, dove è stato operato, hanno sciolto la prognosi ed oggi, domenica 30 gennaio, è stato trasferito nel reparto di cardiologia. “sta sempre, continua il suo progressivo miglioramento”, conferma all’Adnkronos la moglie Anselma Dell’Olio che già ieri aveva parlato di un miglioramento. Il fondatore de Il Foglio, 70 anni compiuti lo sorso 7 gennaio, già nella giornata di sabato aveva dimostrato miglioramenti, chiedendo gli occhiali e un libro per leggere.– che nella sua lunga carriera è stato ...

Advertising

fanpage : Migliorano le condizioni di #GiulianoFerrara - matteosalvinimi : Auguri di pronta guarigione! - GiuseppeConteIT : Siamo al fianco di Giuliano Ferrara in queste ore difficili. Forza! - globne : Giuliano Ferrara esce dalla terapia intensiva: sta meglio dopo l’intervento d’urgenza per un infarto: Il giornalist… - lifestyleblogit : Giuliano Ferrara fuori da terapia intensiva, 'sta sempre meglio' - -

Ultime Notizie dalla rete : Giuliano Ferrara

Come stadopo nei giorni scorsi? Ad aggiornare sulle sue condizioni di salute è la moglie Anselma Dell'Olio, interpellata dall'agenzia di stampa Adnkronos: 'sta sempre meglio, ...>>> OFFERTE DI OGGI <<< Il giornalista, 70 anni compiuti lo scorso 7 gennaio, non è più ricoverato in terapia intensiva dopo l'attacco cardiaco che lo ha colpito nei giorni scorsi: i medici dell'ospedale Misericordia di ...