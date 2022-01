Finalmente Apple integra una funzione adatta per chi fa uso di mascherina (Di domenica 30 gennaio 2022) Con la nuova versione aggiornata di iOS, Apple ha Finalmente integrato la possibilità di utilizzare FaceID anche con una mascherina, senza doverla abbassare per bloccare il telefono. Face ID e mascherina Finalmente coincidono – Computermagazine.itDal 2020, ogni impresa ha dovuto implementare nuovi funzioni, accorgimenti e chi più ne ha ne metta, per adeguarsi al momento storico che stiamo vivendo. Anche Apple ovviamente. Sbloccare l’iPhone indossando una mascherina costringe l’utente a toglierla quando magari è in pubblico dove dovrebbe tenerla su, e per evitarlo Apple aveva già fatto qualcosa all’inizio, ma solo per possessori di Apple Watch. Lo sblocco con la mascherina funzionava solo se lo ... Leggi su computermagazine (Di domenica 30 gennaio 2022) Con la nuova versione aggiornata di iOS,hato la possibilità di utilizzare FaceID anche con una, senza doverla abbassare per bloccare il telefono. Face ID ecoincidono – Computermagazine.itDal 2020, ogni impresa ha dovuto implementare nuovi funzioni, accorgimenti e chi più ne ha ne metta, per adeguarsi al momento storico che stiamo vivendo. Ancheovviamente. Sbloccare l’iPhone indossando unacostringe l’utente a toglierla quando magari è in pubblico dove dovrebbe tenerla su, e per evitarloaveva già fatto qualcosa all’inizio, ma solo per possessori diWatch. Lo sblocco con lafunzionava solo se lo ...

