Coppa di Francia | continua la favola Bergerac | 1-0 al St Etienne e quarti di finale

(Di domenica 30 gennaio 2022) Altra impresa del-Perigord indi. La formazione francese, che milita nel Championnat National 2 (quarto livello del campionato di calcio francese), ha raggiunto idibattendo per 1-0 il St.grazie alla rete di Romain Escarpit al 31?. Sono quindi due i club di quarta serie ancora in lotta per la. Oltre al, infatti, tornerà in campo il Versailles, altra squadra di N2 che ieri ha eliminato il Tolosa. SportFace.

Continua la favola del Bergerac - Perigord, squadra del campionato N2, equivalente transalpino della Serie D italiana, che ha raggiunto i quarti di finale della Coppa di Francia battendo per 1 - 0 (rete di Romain Escarpit al 31' st) il St. Etienne, ultimo in classifica ma pur sempre una squadra della Ligue 1. Così ora, a conferma del fascino della Coppa di Francia, sono due i club di quarta serie ancora in lotta per il trofeo. Oltre al Bergerac, infatti, tornerà in campo il Versailles, altra squadra di N2 che ieri ha eliminato il Tolosa.