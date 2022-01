Cagliari | ufficiale la cessione di Caceres | riparte dalla Liga

Advertising

CagliariCalcio : ? | UFFICIALE #Baselli è rossoblù ???? Benvenuto, Daniele ???? ?? - sportli26181512 : Cagliari, UFFICIALE: Caceres ceduto in Spagna: Termina dopo appena sei mesi l'avventura di Martin Caceres a Cagliar… - Fantacalcio : UFFICIALE - Caceres lascia il Cagliari e il Fantacalcio - CentotrentunoC : #Calciomercato ? Il #Cagliari ufficializza la cessione di Martin #Caceres al #Levante ?? - CagliariNews24 : UFFICIALE – Caceres lascia il Cagliari: è un nuovo giocatore del Levante. Il comunicato -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari ufficiale

Ore 18.04 - Ora è: Mohammed Ihattaren ha rescisso il contratto con la Sampdoria. Il ... Si cerca l'intesa con ile con il giocatore. Ore 12.00 - CM. IT - Juventus, Bentancur - ...Commenta per primo Charalampos Lykogiannis è guarito dal Covid - 19 , lo si apprende dal report del: Prosegue il lavoro della squadra nella settimana di sosta del campionato. Questo pomeriggio i rossoblù, agli ordini di mister Walter Mazzarri, sono scesi in campo per una seduta dedicata a ...CAGLIARI. Venti forti di maestrale, con punte che potranno superare i 100 km7h sino a burrasca su tutta l'Isola e mareggiate sulle coste esposte a ovest, caratterizzeranno buona parte delle giornate d ...Termina dopo appena sei mesi l'avventura di Martin Caceres a Cagliari. Il difensore uruguaiano si trasferisce a titolo definitivo al Levante. A darne l'annuncio ...