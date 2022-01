30 gennaio 1945 | quando si approvò il voto alle donne “Ma non è ancora una democrazia paritaria e non basta aumentare la rappresentanza”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 gennaio 2022) Dal 1861, dopo aver sostenuto come patriote l’unificazione nazionale, lecominciano a reclamare i propri diritti in quanto cittadine. Tra le richieste emerge quella di includere nella nuova legislazione i diritti che alcuni stati preunitari avevano già concesso, come il diritto diamministrativo per alcune categorie dinel Lombardo-Veneto e in Toscana. La proposta non viene accolta e, anzi, lenon solo non ottengono alcuna concessione di, ma continuano a restare sottoposte all’autorità maritale, come formalizzato nel Codice civile, non potendo avere neanche la libera gestione dei propri patrimoni. Negli anni seguenti, prima con la riforma elettorale del 1882 e poi con quella del 1895, vengono erosi parte dei criteri censuari e si estende di riflesso il diritto di ...