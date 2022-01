12enne Alfiere della Repubblica scrive una lettera a Sergio Mattarella | “Adesso sono io a farle i complimenti”

(Di domenica 30 gennaio 2022) A soli 12 anni è stato nominato dal Presidente. La storia di Mattia aveva commosso tutto il Paese, sorpreso dalla forza d’animo del ragazzino che da anni aiuta il padre colpito da Alzheimer precoce. Ora che il capo di Stato è stato riconfermato per il suo secondo mandato al Quirinale, il giovaneha deciso dirgli una, per complimentarsi con lui.a 12 anni: laper complimentarsi conA dicembre si è molto parlato di Mattia Piccoli,di Concordia Sagittario, in ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : 12enne Alfiere

Corriere della Sera

...L'annuncio di un ristorante a Napoli Per questo impegno straordinario è stato nominato... Buon Natale 2021/ Frasi d'auguri sull'amore "Un bacio sotto l'albero e il vischio..." MATTIA,CHE ...Il presidente Mattarella, stamani ha nominatodella Repubblica il giovane veneto "perché aiutavo mio papà a fare quelle cose che da solo non poteva più fare". Così racconta il giovane ...Il 12enne Mattia era stato nominato Alfiere della Repubblica da Sergio Mattarella e ora che ha saputo del suo secondo mandato, gli ha scritto una lettera per complimentarsi con lui. Noi e i nostri for ...Nella mente di un ragazzino di 12 anni come Mattia, infatti, Sergio Mattarella è certamente il presidente della Repubblica. Ma è soprattutto quel rappresentante delle istituzioni che ha capito la sua ...