Ucraina, Ue: «Dal 2015 mirino 40% disinformazione filo-russa» (Di sabato 29 gennaio 2022) L’Ucraina viene citata in oltre 5.200 dei 13.500 casi di disinformazione pro-Cremlino identificati dal 2015 ad oggi da EUvsDisinfo. È quanto riporta l’agenzia di stampa Agi. LEGGI ANCHE –> Perché la stampa italiana è finita nel mirino del governo Putin Il progetto europeo istituito sette anni fa per affrontare le campagne di disinformazione in Europa di matrice filo-russa ha evidenziato il filo rosso che lega le campagne sui siti d’informazione che prendono di mira l’Ue, la Nato e l’Occidente come responsabili della crisi al confine russo-ucraino. Dal lavoro degli oltre quaranta funzionari europei ‘cacciatori’ di fake news e di propaganda pro-russa mascherata da informazione emergono principalmente due narrazioni: ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 29 gennaio 2022) L’viene citata in oltre 5.200 dei 13.500 casi dipro-Cremlino identificati dalad oggi da EUvsDisinfo. È quanto riporta l’agenzia di stampa Agi. LEGGI ANCHE –> Perché la stampa italiana è finita neldel governo Putin Il progetto europeo istituito sette anni fa per affrontare le campagne diin Europa di matriceha evidenziato ilrosso che lega le campagne sui siti d’informazione che prendono di mira l’Ue, la Nato e l’Occidente come responsabili della crisi al confine russo-ucraino. Dal lavoro degli oltre quaranta funzionari europei ‘cacciatori’ di fake news e di propaganda pro-mascherata da informazione emergono principalmente due narrazioni: ...

