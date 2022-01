Tennis: Australian Open, attivisti distribuiscono magliette con scritta 'dov'è Peng Shuai?' (Di sabato 29 gennaio 2022) Melbourne, 29 gen. -(Adnkronos) - A Melbourne prima della finale femminile dell'Australian Open si gioca anche nel nome e nel segno di Peng Shuai. Un gruppo di attivisti ha distribuito un migliaio di magliette con la scritta "Where is Peng Shuai?", oltre a fasce, nastri e adesivi con la scritta "Missing" (scomparsa") in mandarino. "Sono felice che le persone abbiano a cuore Peng Shuai" ha detto Drew Pavlou, attivista di Brisbane che ha guidato il movimento insieme a Max Mok, che fa parte dei movimenti pro-democrazia di Hong Kong. Una settimana fa, la security aveva costretto due attivisti a togliersi quelle maglie, e aveva confiscato uno striscione. Di fronte alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Melbourne, 29 gen. -(Adnkronos) - A Melbourne prima della finale femminile dell'si gioca anche nel nome e nel segno di. Un gruppo diha distribuito un migliaio dicon la"Where is?", oltre a fasce, nastri e adesivi con la"Missing" (scomparsa") in mandarino. "Sono felice che le persone abbiano a cuore" ha detto Drew Pavlou, attivista di Brisbane che ha guidato il movimento insieme a Max Mok, che fa parte dei movimenti pro-democrazia di Hong Kong. Una settimana fa, la security aveva costretto duea togliersi quelle maglie, e aveva confiscato uno striscione. Di fronte alle ...

Advertising

Coninews : Alla Rod Laver Arena Rafael Nadal interrompe in semifinale il cammino di Matteo #Berrettini agli Australian Open. A… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BARTY VINCE IL TITOLO FEMMINILE In finale Collins sconfitta in due set (6-3, 7-6)… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BERRETTINI VOLA IN SEMIFINALE Battuto Monfils in 5 set (6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2)… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #australian open, distribuite maglia con la scritta 'dov'è #peng shuai?' - IlmsgitSport : #australian open, distribuite maglia con la scritta 'dov'è #peng shuai?' -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Australian Ashleigh Barty profeta in patria Numero uno mondiale e vincitrice di 3 confronti diretti su 4, Ashleigh Barty ha rispettato il ruolo di favorita nella finale degli Australian Open battendo per 6 - 3 7 - 6 (7/2) la statunitense Danielle Collins (WTA 30). La 25enne, dopo aver vinto il primo set, nel secondo ha dovuto recuperare dal 5 - 1 per poi dominare il tie - ...

Emozione agli Australian Open, Barty alza il trofeo: 'orgogliosa di essere australiana' Ashleigh Barty ha vinto la finale degli Australian Open, nell'ultimo atto successo contro la statunitense Collins . Al termine del match ...e spero di inserire un po' del tuo livello nel mio tennis. ...

Rafa Nadal è eterno, per due motivi La Gazzetta dello Sport Australian Open, distribuite maglie Mille magliette con la scritta 'Dov'è Peng Shuai?' sono state distribuite dagli attivisti agli spettatori della finale del singolare femminile dell'Australian Open per ...

Australian Open, distribuite maglie con la scritta "dov'è Peng Shuai?" Mille magliette con la scritta 'Dov'è Peng Shuai?' sono state distribuite dagli attivisti agli spettatori della finale del singolare femminile dell'Australian Open per ...

Numero uno mondiale e vincitrice di 3 confronti diretti su 4, Ashleigh Barty ha rispettato il ruolo di favorita nella finale degliOpen battendo per 6 - 3 7 - 6 (7/2) la statunitense Danielle Collins (WTA 30). La 25enne, dopo aver vinto il primo set, nel secondo ha dovuto recuperare dal 5 - 1 per poi dominare il tie - ...Ashleigh Barty ha vinto la finale degliOpen, nell'ultimo atto successo contro la statunitense Collins . Al termine del match ...e spero di inserire un po' del tuo livello nel mio. ...Mille magliette con la scritta 'Dov'è Peng Shuai?' sono state distribuite dagli attivisti agli spettatori della finale del singolare femminile dell'Australian Open per ...Mille magliette con la scritta 'Dov'è Peng Shuai?' sono state distribuite dagli attivisti agli spettatori della finale del singolare femminile dell'Australian Open per ...