Sanremo 2022, Fiorello è arrivato. E Amadeus scherza sulla sua assenza (Di sabato 29 gennaio 2022) Manca ormai meno di una settimana all'inizio della 72esima edizione del Festival di Sanremo, e si continuano a rincorrere tante voci sugli artisti che gareggeranno che sui conduttori. In particolare, nelle ultime settimane, si era parlato moltissimo della presenza o meno di Fiorello, braccio destro di Amadeus nelle ultime della kermesse musicale. Fiorello, l'arrivo a Sanremo A dare conferma della presenza di Fiorello era stato lo stesso Amadeus durante una fugace apparizione a Porta a Porta, lo storico programma di Bruno Vespa in onda in seconda serata su Rai 1. In realtà il direttore artistico del Festival aveva lasciato un alone di mistero sulla questione, ed era stato il giornalista a dire: "Ci sarà pure Fiorello!". Del resto ...

