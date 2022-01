Quirinale: nuovo applauso Parlamento alla proclamazione di Mattarella (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen (Adnkronos) - Un nuovo, lunghissimo, applauso dell'aula del Parlamento in seduta comune ha salutato l'annuncio del presidente Roberto Fico che ha proclamato l'elezione di Sergio Mattarella a presidente della Repubblica. Poco prima, al momento del raggiungimento del quorum, l'aula aveva tributato circa 5 minuti di applausi a Mattarella. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen (Adnkronos) - Un, lunghissimo,dell'aula delin seduta comune ha salutato l'annuncio del presidente Roberto Fico che ha proclamato l'elezione di Sergioa presidente della Repubblica. Poco prima, al momento del raggiungimento del quorum, l'aula aveva tributato circa 5 minuti di applausi a

Advertising

Inter : ?? | PRESIDENTE Caro Presidente Mattarella, Le auguriamo il meglio per il nuovo mandato. Ovviamente sappiamo che… - Corriere : Casellati al cellulare durante lo spoglio: in una mano le schede nell’altra il telefonino - sole24ore : #SergioMattarella è il nuovo #Presidente della Repubblica Italiana. Il capo dello Stato uscente è stato rieletto al… - underoostom : RT @Inter: ?? | PRESIDENTE Caro Presidente Mattarella, Le auguriamo il meglio per il nuovo mandato. Ovviamente sappiamo che c’è molto da… - MattiaGallo17 : RT @Inter: ?? | PRESIDENTE Caro Presidente Mattarella, Le auguriamo il meglio per il nuovo mandato. Ovviamente sappiamo che c’è molto da… -