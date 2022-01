Quirinale, notte di incontri e trattative, si torna a votare alle 9.30 (Di sabato 29 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – notte di incontri, telefonate e trattative. La maggioranza cerca ancora la quadra per la scelta del Presidente della Repubblica. Ieri sesta fumata nera ed oggi si torna a votare a partire dalle 9.30. A scompaginare le carte in serata è arrivato il rilancio di Matteo Salvini e Giuseppe Conte che ha colto tutti di sorpresa. A partire dal ministro degli Esteri, Luigi di Maio, che non ha mai nascosto la stima che nutre nei confronti di Elisabetta “ma non possiamo permetterci di bruciare un nome come il suo”, ha sottolineato. Proposta che è stata accolta con freddezza da Forza Italia, da Italia Viva con in testa Matteo Renzi ed i centristi. Ed il vice segretario del Pd, Giuseppe Provenzano, a Porta a Porta, ha tenuto a precisare che “il Parlamento sta dando dei segnali ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) –di, telefonate e. La maggioranza cerca ancora la quadra per la scelta del Presidente della Repubblica. Ieri sesta fumata nera ed oggi sia partire d9.30. A scompaginare le carte in serata è arrivato il rilancio di Matteo Salvini e Giuseppe Conte che ha colto tutti di sorpresa. A partire dal ministro degli Esteri, Luigi di Maio, che non ha mai nascosto la stima che nutre nei confronti di Elisabetta “ma non possiamo permetterci di bruciare un nome come il suo”, ha sottolineato. Proposta che è stata accolta con freddezza da Forza Italia, da Italia Viva con in testa Matteo Renzi ed i centristi. Ed il vice segretario del Pd, Giuseppe Provenzano, a Porta a Porta, ha tenuto a precisare che “il Parlamento sta dando dei segnali ...

