Quirinale, Mattarella rieletto. Lunghissimo applauso dell’aula, ha ottenuto 759 voti: «Non posso sottrarmi» (Di sabato 29 gennaio 2022) La fumata bianca è arrivata all’ottava votazione. Con 759 voti Sergio Mattarella è stato rieletto presidente della Repubblica. L’Aula della Camera gli ha dedicato un Lunghissimo applauso di quasi 5 minuti, tra i più lunghi che la storia della Repubblica italiana possa ricordare in occasione dell’elezione del capo dello Stato. Le forze politiche hanno raggiunto un’intesa sul nome di Mattarella dopo giorni e notti ricchi di interlocuzioni, vertici, veti e litigi. «Avevo altri progetti. Ma se serve sono a disposizione», aveva detto Mattarella stamane ai capigruppo di maggioranza. Decisivo l’intervento del presidente del Consiglio Mario Draghi che ai leader di partito ha suggerito quanto opportuno fosse in questa fase il Mattarella bis «per il bene e la ... Leggi su open.online (Di sabato 29 gennaio 2022) La fumata bianca è arrivata all’ottava votazione. Con 759Sergioè statopresidente della Repubblica. L’Aula della Camera gli ha dedicato undi quasi 5 minuti, tra i più lunghi che la storia della Repubblica italiana possa ricordare in occasione dell’elezione del capo dello Stato. Le forze politiche hanno raggiunto un’intesa sul nome didopo giorni e notti ricchi di interlocuzioni, vertici, veti e litigi. «Avevo altri progetti. Ma se serve sono a disposizione», aveva dettostamane ai capigruppo di maggioranza. Decisivo l’intervento del presidente del Consiglio Mario Draghi che ai leader di partito ha suggerito quanto opportuno fosse in questa fase ilbis «per il bene e la ...

