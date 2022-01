Quirinale, Mattarella proclamato presidente, con 759 voti (Di sabato 29 gennaio 2022) Con 759 voti, Sergio Mattarella viene proclamato nuovo presidente della Repubblica. Inizia così il Mattarella bis. Il presidente in carica ha superato quindi la soglia dei 738 voti ottenuti da Giorgio ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 29 gennaio 2022) Con 759, Sergiovienenuovodella Repubblica. Inizia così ilbis. Ilin carica ha superato quindi la soglia dei 738ottenuti da Giorgio ...

Advertising

Inter : ?? | PRESIDENTE Caro Presidente Mattarella, Le auguriamo il meglio per il nuovo mandato. Ovviamente sappiamo che… - matteorenzi : Mantenere Mattarella al Quirinale e Draghi a Chigi è l’unico modo per lasciare l’Italia al riparo dalle strampalate… - fanpage : ?? Sergio #Mattarella ha detto sì: il Presidente della Repubblica uscente ha dato la sua disponibilità per un second… - mariavenera2 : RT @msgelmini: Sergio Mattarella è il nostro Presidente della Repubblica ???? La sua nuova elezione - in un momento così complesso e difficil… - Dadored1984 : RT @aleferaz: mattarella che arriva in piazza del quirinale domani mattina: #Mattarella #Quirinale -