Quirinale, Mattarella erede di... Mattarella. E sul web impazzano i meme FOTO (Di sabato 29 gennaio 2022) Diciamocelo, stavolta al popolo del web l'hanno servita su un piatto d'argento. Forse anche su un metallo più pregiato. Perché il “ripescaggio”-tappabuco di Sergio Mattarella al Quirinale ha scatenato... Leggi su feedpress.me (Di sabato 29 gennaio 2022) Diciamocelo, stavolta al popolo del web l'hanno servita su un piatto d'argento. Forse anche su un metallo più pregiato. Perché il “ripescaggio”-tappabuco di Sergioalha scatenato...

Advertising

matteorenzi : Mantenere Mattarella al Quirinale e Draghi a Chigi è l’unico modo per lasciare l’Italia al riparo dalle strampalate… - fanpage : ?? Sergio #Mattarella ha detto sì: il Presidente della Repubblica uscente ha dato la sua disponibilità per un second… - alessioviola : ++ #Quirinale2022, c’è la svolta. Accordo su Mattarella al Quirinale, Draghi a Chigi, Casellati al Senato, Belloni ai Servizi++ - IPlebeo : RT @valy_s: #Quirinale #Mattarella SI È MESSO A DISPOSIZIONE. Il Presidente si rimangia tutto in un secondo: la DIGNITÀ non appartiene nem… - DenverCartoons : RT @amaricord: Mattarella torna al Quirinale, Fiorello torna a Sanremo. Tutto è al suo posto. -