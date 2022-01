Quirinale: Letta, 'rimpasto? Per Pd governo va bene così' (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Il rimpasto? "Per quanto ci riguarda il governo va bene così. E' nelle prerogative del presidente del Consiglio immaginare qualsiasi forma di cambiamento". così Enrico Letta in conferenza stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Il? "Per quanto ci riguarda ilva. E' nelle prerogative del presidente del Consiglio immaginare qualsiasi forma di cambiamento".Enricoin conferenza stampa.

