Quirinale: Letta, 'con Mattarella accanto Draghi esce più forte' (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Il presidente del Consiglio esce più forte perchè esce con accanto il presidente Mattarella che gli ha dato forza in questi 11 mesi e non è coca da poco". Così Enrico Letta. Con un nuovo presidente, aggiunge, ci sarebbe stato bisogno di "un po' di rodaggio" ed "invece il governo può subito rimettersi al lavoro su dossier enormi e per questo motivo dico che il governo esce rafforzato". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Il presidente del Consigliopiùperchèconil presidenteche gli ha dato forza in questi 11 mesi e non è coca da poco". Così Enrico. Con un nuovo presidente, aggiunge, ci sarebbe stato bisogno di "un po' di rodaggio" ed "invece il governo può subito rimettersi al lavoro su dossier enormi e per questo motivo dico che il governorafforzato".

