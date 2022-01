Quirinale: Fontana, 'Mattarella vicino a Lombardia in periodi più difficili pandemia' (Di sabato 29 gennaio 2022) Milano 29 gen. (Adnkronos) - “Ho avuto spesso modo di ringraziare il Presidente Mattarella, anche personalmente, per la stima e il sostegno che ha dimostrato verso di me e soprattutto verso la Lombardia nei periodi più difficili della pandemia. Due anni difficilissimi in cui, con frequenza, ci sentivamo e durante i quali non ha mai fatto mancare la sua vicinanza”. Lo dice il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, subito dopo aver votato per il presidente Mattarella. “Gli sono grato - aggiunge Fontana - per avere voluto mettere ancora una volta la sua esperienza e il suo amore per gli italiani a disposizione del Paese”. “Oggi al Quirinale, insieme ai colleghi presidenti delle Regioni ho ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Milano 29 gen. (Adnkronos) - “Ho avuto spesso modo di ringraziare il Presidente, anche personalmente, per la stima e il sostegno che ha dimostrato verso di me e soprattutto verso laneipiùdella. Due annissimi in cui, con frequenza, ci sentivamo e durante i quali non ha mai fatto mancare la sua vicinanza”. Lo dice il governatore della Regione, Attilio, subito dopo aver votato per il presidente. “Gli sono grato - aggiunge- per avere voluto mettere ancora una volta la sua esperienza e il suo amore per gli italiani a disposizione del Paese”. “Oggi al, insieme ai colleghi presidenti delle Regioni ho ...

