Quirinale | Conte | “Mattarella garante di tutti e super partes”

ROMA – "I capigruppo andranno da Mattarella, perché a questo punto vogliamo che questa opzione diventi realtà, perchè Mattarella è garante di tutti, autorevole e super partes. Questo risultato l'abbiamo conseguito. È stata una trattativa molto complicata. L'opzione Mattarella rimane sul tavolo. Giorno dopo giorno questo nominativo cresceva sempre". Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte. "In questo percorso il Movimento 5 Stelle ha assunto e continuerà a mantenere fino alla fine una posizione chiara e lineare. L'obiettivo primario è affrontare questo passaggio istituzionale molto complesso assicurando la stabilità dell'azione dell'esecutivo. Per noi era fondamentale che questo passaggio non compromettesse la necessità di un'azione di governo ...

