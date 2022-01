Paura per Malcuit, incidente d’auto: “io prendo una bicicletta adesso” (Di sabato 29 gennaio 2022) Il calciatore del Napoli Kevin Malcuit è stato vittima di un incidente. Il difensore si è schiantato con la sua auto a Sant’Antimo, lo stesso Malcuit ha deciso di rassicurare tutti con una stories su Instagram: “grazie per i messaggi, va tutto bene. È solo materiale, niente di serio. Buona serata a tutti”. La vettura si è distrutta anteriormente e un tifoso gli ha proposto la sua auto in prestito. La risposta del calciatore del Napoli è stata ironica: “no grazie, io prendo una bicicletta adesso, è meglio”. Per fortuna l’incidente non ha portato conseguenze al calciatore che si è rimesso già a disposizione di Luciano Spalletti. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 29 gennaio 2022) Il calciatore del Napoli Kevinè stato vittima di un. Il difensore si è schiantato con la sua auto a Sant’Antimo, lo stessoha deciso di rassicurare tutti con una stories su Instagram: “grazie per i messaggi, va tutto bene. È solo materiale, niente di serio. Buona serata a tutti”. La vettura si è distrutta anteriormente e un tifoso gli ha proposto la sua auto in prestito. La risposta del calciatore del Napoli è stata ironica: “no grazie, iouna, è meglio”. Per fortuna l’non ha portato conseguenze al calciatore che si è rimesso già a disposizione di Luciano Spalletti. L'articolo CalcioWeb.

