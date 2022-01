Netflix: nuovi videogiochi in arrivo grazie a RocketRide Games (Di sabato 29 gennaio 2022) Netflix sta cercando la sua via per entrare nel mondo dei videogiochi mobile e la partership con RocketRide Games sembra la strada giusta Netflix ha firmato una partnership con l’agenzia di giochi canadese RocketRide Games che li aiuterà ad avere più videogiochi nel catalogo per dispositivi mobile. Gli abbonati Netflix, in numerose regioni hanno già accesso a una libreria di titoli mobile da giocare, tramite le versioni Android e iOS dell’app Netflix. RocketRide Games è un’agenzia con sede a Montréal e il CEO Louis Rene Auclair ha dichiarato che: Tutti in RocketRide Games sono estremamente orgogliosi di questa nuova partnership con ... Leggi su tuttotek (Di sabato 29 gennaio 2022)sta cercando la sua via per entrare nel mondo deimobile e la partership consembra la strada giustaha firmato una partnership con l’agenzia di giochi canadeseche li aiuterà ad avere piùnel catalogo per dispositivi mobile. Gli abbonati, in numerose regioni hanno già accesso a una libreria di titoli mobile da giocare, tramite le versioni Android e iOS dell’appè un’agenzia con sede a Montréal e il CEO Louis Rene Auclair ha dichiarato che: Tutti insono estremamente orgogliosi di questa nuova partnership con ...

