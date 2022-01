Nardella non si dà pace: «Vlahovic-Juve? Contano soltanto i soldi» (Di sabato 29 gennaio 2022) Nardella non si dà pace: «Vlahovic Juve? Contano soltanto i soldi». Le dichiarazioni del sindaco di Firenze Il colpo Vlahovic fa discutere Firenze e i tifosi della Fiorentina.Mardella, sindaco del capoluogo toscano, al Salotto dello Sport su Rtv38 ha parlato così del colpo della Juve. DICHIARAZIONI – «Fa male veder partire un giocatore della Fiorentina e andare alla Juve. Da tifoso questo dispiace molto. Il problema è comunque il calcio italiano, io sono un tifoso romantico. Noi sentiamo che alcuni calciatori esprimono belle parole per la squadra e la città e poi dopo due giorni se ne vanno. Ormai nel calcio Contano solo i soldi. La questione non è se dare la colpa o meno a Rocco ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 29 gennaio 2022)non si dà: «». Le dichiarazioni del sindaco di Firenze Il colpofa discutere Firenze e i tifosi della Fiorentina.Mardella, sindaco del capoluogo toscano, al Salotto dello Sport su Rtv38 ha parlato così del colpo della. DICHIARAZIONI – «Fa male veder partire un giocatore della Fiorentina e andare alla. Da tifoso questo dispiace molto. Il problema è comunque il calcio italiano, io sono un tifoso romantico. Noi sentiamo che alcuni calciatori esprimono belle parole per la squadra e la città e poi dopo due giorni se ne vanno. Ormai nel calciosolo i. La questione non è se dare la colpa o meno a Rocco ...

Advertising

Domynic777 : @MaxNerozzi @Danygobbosud @CorriereTorino Quindi il Nardella è un ultras viola, che da primo cittadino di Firenze,… - carlodeluca17 : Ma se la #Juventus prendesse #Zakaria, chi diceva che aver preso #DusanVlahovic serviva a poco senza un rinforzo a… - baglione_enrico : Il comportamento del sindaco #Nardella è la rappresentazione di ciò che non funziona in questo Paese. #Firenze ha b… - WFarolfi : @TUTTOJUVE_COM Io Nardella non l'avrei mai sentito parlare se non fosse uscito Vlahovic dalla Fiorentina,ma sarebbe… - Marcamat0 : Non si leggeva un Nardella così amareggiato dai tempi delle fioriere -