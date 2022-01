Mercato Milan | difensore e trequartista per l’estate | i nomi

Advertising

Gazzetta_it : Kessie, inizia la battaglia di mercato: si muovono anche Inter e Juve. I dettagli #calciomercato - tvdellosport : Alle 23 a #Sportitaliamercato ?? Vlahovic, primo giorno da bianconero! Ora il Tottenham è su Kulusevski ?? Inter, e… - cmdotcom : #Milan, il punto sul mercato in uscita: #Castillejo-#Valencia trattativa bloccata, #Maldini alla #Spal solo a una c… - gilnar76 : #Milan, da Kondogbia a Leao: le sfide di mercato con l’Inter #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - DonatoCavallo6 : @falliremooggi Fallimento ho una domanda da farti. La proprietà del Milan ti soddisfa?come giudichi l’attuale situa… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Milan

Milan News

Romain Favre è ormai a un passo dal Lione , che verserà al Brest 18 milioni di euro, bonus compresi. Il trequartista francese era un obiettivo delnella scorsa finestra di. Non è sceso in campo ieri in Coppa di Francia contro il Nantes e firmerà con il Lione un contratto fino al 2027. Il Monaco , che vanta il 20 per cento sulla ...Si preannuncia un'estate calda. Molto calda, con la temperatura nella zona di via Aldo Rossi destinata a restare elevata lungo l'intera finestra di. In termini pratici, perché ilha bisogno di rimettere mano in tutti i reparti. Esempi pratici: in difesa c'è il rischio concreto di perdere (anche lui a zero, ormai una sconfortante ...Roberto Donadoni, ex giocatore rossonero, ha commentato così alla Gazzetta dello Sport il mercato di gennaio del Milan: "Stare al palo e vedere giocatori del calibro di Vlahovic ...Il trequartista del Brest non ha giocato ieri contro il Nantes: andrà a sostituire Bruno Guimaraes, che è finito al Newcastle ...