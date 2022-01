Mattarella verso il bis, intesa nella maggioranza di governo. Rabbia Meloni: "Non voglio crederci". Settima votazione DIRETTA (Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo la nuova fumata nera di ieri, a partire dalle 9,30 è cominciata la Settima votazione per eleggere il presidente della Repubblica. Intanto si cerca un'intesa. Un nuovo incontro tra Matteo Salvini,... Leggi su feedpress.me (Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo la nuova fumata nera di ieri, a partire dalle 9,30 è cominciata laper eleggere il presidente della Repubblica. Intanto si cerca un'. Un nuovo incontro tra Matteo Salvini,...

