L’amore non va in vacanza ma va… in Tv. Sul piccolo schermo impazza la caccia dell’anima gemella (Di sabato 29 gennaio 2022) Dove trovare l’anima gemella? In tv. In principio fu “Stranamore” oggi la televisione pullula di dating show, reality e altri programmi dedicati alL’amore in tutte le sue sfaccettature. Perché questo trend? Semplice, al pubblico piace sentire parlare di sentimenti, ama sognare e fare il tifo per L’amore vero, quello con la ‘A’ maiuscola. Anche se non sempre L’amore trionfa, i telespettatori hanno la possibilità di sbirciare come funzionano le dinamiche del rapporto di coppia, dal corteggiamento alla convivenza, passando attraverso gli appuntamenti galanti. I programmi sul tema, infatti, per non essere una semplice fotocopia l’uno dell’altro, spesso raccontano fasi diverse delL’amore. Tra i più noti e longevi programmi dedicati alle coppie c’è Uomini e Donne, il salotto di Maria De Filippi aperto da ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 29 gennaio 2022) Dove trovare l’anima? In tv. In principio fu “Stranamore” oggi la televisione pullula di dating show, reality e altri programmi dedicati alin tutte le sue sfaccettature. Perché questo trend? Semplice, al pubblico piace sentire parlare di sentimenti, ama sognare e fare il tifo pervero, quello con la ‘A’ maiuscola. Anche se non sempretrionfa, i telespettatori hanno la possibilità di sbirciare come funzionano le dinamiche del rapporto di coppia, dal corteggiamento alla convivenza, passando attraverso gli appuntamenti galanti. I programmi sul tema, infatti, per non essere una semplice fotocopia l’uno dell’altro, spesso raccontano fasi diverse del. Tra i più noti e longevi programmi dedicati alle coppie c’è Uomini e Donne, il salotto di Maria De Filippi aperto da ...

