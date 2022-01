Il Mattarella bis è il sigillo alla catastrofe di Lega e M5s. Così tramontano i due vincitori del 2018 (Di sabato 29 gennaio 2022) Nell’aprile del 2013, la crisi della Seconda Repubblica divenne agonia irreversibile con i partiti in ginocchio da Giorgio Napolitano per chiedergli un secondo mandato al Quirinale. Eletto dal centrosinistra nel 2006 (come poi Mattarella nel 2015), Re Giorgio prese 738 voti alla sesta votazione su 997 votanti. La Lega scrisse il suo nome sulle schede, mentre il M5S continuò a votare Stefano Rodotà. La fine del ventennio breve fu quella, arrivata dopo l’epilogo del berlusconismo di governo, la nascita del governo di Mario Monti, la non vittoria del Pd di Bersani (e le candidature bruciate nell’urna di Marini e Prodi) e il primo boom pentastellato. Due anni dopo, con l’elezione di Sergio Mattarella al Colle furono quattro le forze che non si allinearono a quella scelta: Lega, FdI, Cinque Stelle e Forza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Nell’aprile del 2013, la crisi della Seconda Repubblica divenne agonia irreversibile con i partiti in ginocchio da Giorgio Napolitano per chiedergli un secondo mandato al Quirinale. Eletto dal centrosinistra nel 2006 (come poinel 2015), Re Giorgio prese 738 votisesta votazione su 997 votanti. Lascrisse il suo nome sulle schede, mentre il M5S continuò a votare Stefano Rodotà. La fine del ventennio breve fu quella, arrivata dopo l’epilogo del berlusconismo di governo, la nascita del governo di Mario Monti, la non vittoria del Pd di Bersani (e le candidature bruciate nell’urna di Marini e Prodi) e il primo boom pentastellato. Due anni dopo, con l’elezione di Sergioal Colle furono quattro le forze che non si allinearono a quella scelta:, FdI, Cinque Stelle e Forza ...

